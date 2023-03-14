Петербурженка хотела подзаработать на инвестициях и лишилась более шести миллионов рублей

В Красногвардейском районе Петербурга инженер тепловой электростанции решила подзаработать на инвестициях, но нарвалась на аферистов и лишилась более шести миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 марта, в понедельник в 12:15 в полицию обратилась женщина, 1951 года рождения, которая заявила, что с августа прошлого года она, решив подзаработать на инвестициях, ревела на сайт одного из инвестиционных фондов на продиктованные по телефону неизвестным счета 6 759 309 рублей, но до настоящего момента женщине не поступало никаких выплат.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские ищут злоумышленников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга пенсионерка поверила мошенникам и перевела более 4 миллионв рублей.