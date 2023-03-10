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В Купчино трюкач-рецидивист запрыгнул на находящийся в движении каршеринг

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© Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

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Во Фрунзенском районе Петербурга рецидивист, вероятно вообразив себя каскадером, запрыгнул на крышу находящегося в движении каршеринга. Снимать трюкача с автомобиля пришлось сотрудникам полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 9 марта, около половины десятого вечера 34-летний петербуржец проезжал по Малой Балканской улице в каршерговом авто марки KIA Rio. В салоне машины также находилась 38-летняя пассажирка.

Внезапно к гражданам присоединился незнакомый попутчик, который запрыгнул на крышу авто и пытался попасть внутрь.

На Дунайском проспекте каршеринг с мужчиной на крыше был остановлен сотрудниками ГИБДД. Дебошира, 1991 года рождения, доставили в отдел полиции. Известно, что ранее он был судим.

Также было принято заявления от представителя каршеринговой организации с просьбой привлечь злодея к ответственности за порчу автомобиля.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении рецидивиста.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленобласти студент, уходя от погони, покалечил двух сотрудников полиции.

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