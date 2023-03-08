В Петербурге задержали находящегося в розыске за присовение денег мигранта

Во Фрунзенском районе был задержан мигрант, который находился в международном розыске за присвоение себе чужих денег на родине.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 марта, во вторник, на улице Складской проезд правоохранители задержали 44-летнего гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина находился в межгосударственном розыске.

Известно, что у себя на родине мигрант обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей соответствующей статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). В августе 2020 года мужчина, находясь на территории своей страны, вместе с сообщниками, являясь должностным лицом, незаконным способом получил кредитные деньги на сумму около 720 тысяч рублей.

Мигрант был заключен под стражу. Инициатору розыска сообщили о его задержании.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали несколько граждан, подозреваемых в финансовых махинациях.