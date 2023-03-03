В Петербурге задержали «обнальщиков», сколотивших на махинациях более 16 млн рублей

Полиция Петербурга задержали несколько граждан, подозреваемых в финансовых махинациях. Подельники сумели заработать за счет незаконных банковских операций более 16 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, 36 и 35 лет, а также 39-летнюю ранее судимую петербурженку.

Было установлено, что в период с 2019 по 2022 годы, подозреваемые организовывали систематическое привлечение по фиктивным основаниям безналичных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих обналичить свои доходы.

Сообщники производили махинации по обналичиванию полученных на расчётные счета подконтрольных фирм денег, и возвращали клиентам средства за вычетом пятнадцатипроцентной комиссии, что позволило злоумышленникам заработать порядка 16,4 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге будут судить двух мигрантов, укравших деньги из купюроприемника на автомойке в Шушарах.