В банке на Нахимова задержали укравшего у пенсионерки деньги петербуржца

В Василеостровском районе Петербурга мужчина украл у пенсионерки крупную сумму денег, но был задержан, когда пытался оформить кредит в банке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 марта, в среду. В полицию поступило сообщение от сотрудника банка на улице Нахимова о том, что в офисе находится неизвестный, который пытается оформить кредит на имя пожилой женщины.

Прибывшие на вызов сотрудники правопорядка задержали 54-летнего подозреваемого, работающего разнорабочим в строительной фирме. Мужчину доставили в отдел.

В тот же день в полицию поступило заявление от пенсионерки, 1933 года рождения, о том, что в период с декабря 2022 по февраль 2023 малознакомый ей мужчина украл у нее из квартиры 400 тысяч рублей.

Эти деньги женщине передала на хранения внучка.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе города пожилая женщина поверила лже-сотруднику банка и взяла крупный кредит, деньги с которого перевела на счет афериста.