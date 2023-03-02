  • 2 Март 2023
USD 02.03.2023 75.2513 +0.3581
USD ММВБ 14:36 75.6039  
EUR 02.03.2023 80.1008 +0.5874
EUR ММВБ 14:36 80.2089  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге нашли злодея, изнасиловавшего и зверски убившего первокурсницу 20 лет назад

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Темы дня

Полиция Петербурга раскрыла жестокое убийство молодой студентки, которое было совершено 20 лет назад. Злодей, изнасиловавший и лишивший петербурженку жизни, был задержан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 16 марта 2002 года у дома 4 по Фонарному был обнаружен труп 19-летней первокурсницы колледжа. Было установлено, что девушка была изнасилована, избита и задушена. Само преступление было совершено в ночное время, когда потерпевшая возвращалась домой.

По данному факту прокуратура Адмиралтейского района возбудила уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В феврале 2023 года правоохранители сумели раскрыть преступление и 1 марта задержать подозреваемого. Им оказался 48-летний горожанин, который, как выяснилось, был знаком с погибшей.

В тот день злоумышленник предложил девушке встретиться. Они вместе дошли до ночного клуба, но студентка отказалась туда идти, решив вернуться домой. По дороге между молодыми людьми возник конфликт, из-за которого злодей набросился на свою жертву и начал. Он избил, изнасиловал и задушил девушку, после чего скрылся.

В последние годы задержанный вел затворнический образ жизни, нигде не работая и проживая с отцом на его пенсию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пропавшей 10 лет назад жительницы Пушкина.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram