В Петербурге нашли злодея, изнасиловавшего и зверски убившего первокурсницу 20 лет назад

Полиция Петербурга раскрыла жестокое убийство молодой студентки, которое было совершено 20 лет назад. Злодей, изнасиловавший и лишивший петербурженку жизни, был задержан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 16 марта 2002 года у дома 4 по Фонарному был обнаружен труп 19-летней первокурсницы колледжа. Было установлено, что девушка была изнасилована, избита и задушена. Само преступление было совершено в ночное время, когда потерпевшая возвращалась домой.

По данному факту прокуратура Адмиралтейского района возбудила уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В феврале 2023 года правоохранители сумели раскрыть преступление и 1 марта задержать подозреваемого. Им оказался 48-летний горожанин, который, как выяснилось, был знаком с погибшей.

В тот день злоумышленник предложил девушке встретиться. Они вместе дошли до ночного клуба, но студентка отказалась туда идти, решив вернуться домой. По дороге между молодыми людьми возник конфликт, из-за которого злодей набросился на свою жертву и начал. Он избил, изнасиловал и задушил девушку, после чего скрылся.

В последние годы задержанный вел затворнический образ жизни, нигде не работая и проживая с отцом на его пенсию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пропавшей 10 лет назад жительницы Пушкина.