В Петербурге лжесотрудник банка убедил пенсионерку влезть в крупный кредит

В Невском районе Петербурга пенсионерки позвонил мошенник и, под видом сотрудника банка, убедил старушку взять кредит и перевести на счет афериста. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 25 февраля, в полицию обратилась 69-летняя женщина, проживающая на Октябрьской набережной, которая сообщила, что 24 февраля ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Центробанка, сообщил, что кто-то якобы пытается оформить кредит на ее имя.

Аферист убедил заявительницу самостоятельно оформить кредит и перевести его на указанной им счет, что женщина и сделала, перевела 850 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 900 тысяч рублей.