Лжеминер сообщил о бомбе в БКЗ "Октябрьский"

В Центральном районе Петербурга неизвестный сообщил о том, что БКЗ “Октябрьский”, расположенный на Лиговском проспекте, заминирован. В результате осмотра, опасных предметов найдено не было.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 февраля, в среду, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в 17:10 с абонентского номера поступил звонок от неизвестного, который сообщил о заминировании БКЗ “Октябрьский”.

К концертному залу незамедлительно прибыли правоохранители. После проведения осмотра объекта, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Эвакуации здания не проводилось по решению администрации. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция пытается установить лжеминера.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 12 февраля Эрмитаж на некоторое время закрыл вход для посетителей из-за ложных сообщений о минировании, поступивших в музей.