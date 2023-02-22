В Петербурге пенсионерка поверила лжесотруднице банка и лишилась почти 900 тысяч рублей

В Московском районе Петербурга пенсионерка поверила мошенникам, что представились сотрудниками банка, и перевела им почти 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 февраля вечером в полицию обратилась пенсионерка, 1941 года рождения, проживающая на Варшавской улице, и сообщила, что стала жертвой мошеннического обмана.

Старушке позвонила неизвестная и представилась сотрудником Центробанка. Аферистка, под предлогом безопасности средств на счету, убедила потерпевшую перевести сбережения на “безопасный” счет.

В итоге горожанка лишилась 890 тысяч рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе Петербурга пенсионерка перевела мошенникам почти 10 миллионов рублей.