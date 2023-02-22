На Васильевском острове внедорожник насмерть сбил переходившую дорог пенсионерку

В Василеостровском районе Петербурга автомобилист сбил пожилую горожанку, переходившую через дорогу вне зоны действия перехода. Женщина скончалась.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник вечером, 21 февраля, у дома 50 по Большому проспекту Васильевского острова, 48-летний водитель, управляя внедорожником Range Rover, вне звоны пешеходного перехода совершил наезд на 86-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу.

Женщина от полученных травм умерла на месте. Известно, что водитель за 2022-2023 годы привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз, а также был судим по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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