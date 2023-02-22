В Петербурге задержали женщину из Кабардино-Балкарии, укравшую на родине более ста миллионов рублей

В Красносельском районе Петербурга полиция задержала иногороднюю женщину, которая находилась в розыске. У себя на родине задержанная за пять лет присвоила более ста миллионов рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 февраля, во вторник петербургские правоохранители задержали на улице Тамбасова находящуюся в федеральном розыске 53-летнюю уроженку Кабардино-Балкарии.

Было установлено, что женщина с 2015 по 2020 год, являясь учредителем подконтрольных ей организаций, в составе группы лиц по предварительному сговору присвоила себе 114 миллионов рублей.

Задержанная была доставлена в отдел полиции. О задержании злоумышленницы сообщили инициатору розыска.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе задержали гражданина из Магадана, объявленного в розыск за кражу.