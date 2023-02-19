В Петербурге задержаны двое мошенников, лишивших старушку денег

В Приморском районе полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в мошенничестве по отношению к пенсионерке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 16 февраля в полицию обратилась пенсионерка, 1937 года рождения, с сообщением о том, что она стала жертвой мошеннического обмана по схеме “родственник попал” в ДТП. В итоге женщина передала курьеру 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Спустя время, 17 февраля на Ярославском проспекте правоохранители задержали двух граждан, подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались молодые люди, 22 и 26 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга мошенники убедили пенсионерку перевести более 5,5 млн рублей, под предлогом вложений в инвестиции.