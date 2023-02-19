За открытой дверью соседней квартиры петербурженка обнаружила труп мужчины

В Петербурге женщина заметила, что дверь в квартиру соседа была приоткрыта. Зайдя внутрь, она обнаружила мертвым хозяина лежащим на диване.

Как пишет “МК в Питере”, 18 февраля, в полицию обратилась петербурженка. Она сообщила, что в доме на 14-й линии Васильевского острова она зашла в квартиру соседа, дверь в которую была открыта несколько дней и обнаружила его мертвым.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка нашли в своей квартире мертвого 51-летнего мужчину, который лежал на диване на кухне.

На груди умершего лежала подушка, а на голени виднелся порез. Также на полу были следы крови.

Труп направлен в морг для установления причин смерти.