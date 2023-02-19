Мошенники убедили пожилую петербурженку вложиться в инвестиции и лишили ее более 5,5 млн рублей

В Калининском районе Петербурга пенсионерка поверила мошенникам, несколько месяцев названивавшим женщине и предложившим вложиться в инвестиции. В итоге петербурженка осталась без более чем 5,5 миллионов рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 18 февраля в полицию обратилась пенсионерка, 1952 года рождения, проживающая на проспекте Маршала Блюхера, с заявлением о том, что она стала жертвой мошеннического обмана.

С декабря прошлого года по 10 февраля ей на мобильный телефон звонили неизвестные, которые представляясь финансовыми специалистами на бирже. Введя заявительницу в заблуждение, под предлогом заработка путем инвестирования на валютной бирже, убедили перевести на разные счета 5 555 900 рублей на указанные неизвестными счета.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, подозревемого в мошенничестве по отношению к пенсионерке.