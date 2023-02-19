В Петербурге пенсионерка поверила лжесотрудникам банка и лишилась почти 10 млн рублей

В Василеостровском районе Петербурга пенсионерка лишилась очень крупной суммы денег. Старушка перевела все сбережения, поверив мошенникам, которые представились сотрудниками банка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 18 февраля, в субботу, в полицию обратилась женщина, 1949 года рождения, с заявлением, что она стала жертвой мошеннического обмана.

Петербурженка рассказала, что 25 января ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил заявительницу перевести все деньги на “безопасный” счет, под предлогом обеспечения безопасности средств.

В итоге пенсионерка перевела на указанные аферистом счета 9 904 500 рублей на указанные им счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе пенсионер лишился более трех миллионов рублей, желая заработать на инвестициях.