На "Коле" пассажирка "легковушки" погибла после столкновения с грузовиком

На автодороге “Кола” произошло страшное ДТП, в котором погибла пассажирка легкового авто, влетевшего в движущийся на встречу грузовик. Полиция проводит проверку.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, авария произошла днем 17 февраля на 87 километре автодороги “Кола”. Автомобиль марки Douge, под управлением 24-летнего водителя, ехал по направлению в сторону Петербурга и в один момент вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с “КамАЗом”.

Вероятно, выезд на “встречу” был связан с тем, что водитель не справился с управлением. В результате столкновения на месте ДТП погибла 24-летняя пассажирка “легковушки”. Водитель данного авто был госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ДТП на трассе “Кола” унесло три жизни.