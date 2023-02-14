Зарезавший двух людей в квартире в Красном Селе мужчина отправится в колонию на 23 года

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который был признан виновным в убийстве и в покушении на убийство. Злоумышленник отправится в колонию на 23 года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2021 года подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, в квартире дома по улице Суворова в Красном Селе, из-за личной неприязни, а также из мести, напал с ножом на троих людей. Первые две жертвы злодея умерли от полученных ран на месте происшествия.

Убийство третьего потерпевшего фигуранту не удалось завершить, так как тот оказывал сопротивление.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года в колонии строго режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в убийстве девушки, раздетый труп которой был найден в парадной дома на Бухаресткой улице.