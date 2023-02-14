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В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве пропавшей 10 лет назад женщины

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Полиция Петербурга задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве исчезнувшей более 10 лет назад женщины. Тело погибшей до сих пор не было найдено.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 19 апреля 2012 года в полицию Пушкинского района поступило заявление об исчезновении женщины, 1985 года рождения, которая вышла из квартиры, расположенной в доме на Оранжерейной улице, и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор остается не известным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).

Накануне, 13 февраля 2023 года, правоохранители задержали двух подозреваемых мужчин, 1961 и 1967 годов рождения. Выяснилось, что на преступление злоумышленники пошли с целью получения денег от пропавшей.

В настоящий момент сотрудники полиции пытаются выяснить место нахождения трупа погибшей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве спустя почти 26 лет раскрыли убийство бывшего депутата Госдумы Марка Горячева.

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