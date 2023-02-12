Петербургский школьник был госпитализирован после неудачного катания на ватрушке

Выборгском районе Петербурга 11-летний школьник был госпитализирован после неудачного катания на ватрушке. Медики обследуют мальчика, дабы поставить ему точный диагноз.

Как передает “МК в Питере”, инцидент произошел на пересечении Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло. Ребенок катался на ватрушке на импровизированной горке, где ударился спиной и животом об ледяные наросты. Пострадавшего доставили в Педиатрический университет с подозрением на перелом позвонков и разрыв селезенки.

После УЗИ и компьютерной томографии подозрения не подтвердились. В настоящий момент за мальчиком наблюдают врачи. Ему предстоит пройти дополнительные обследования, так как есть предположение, что подросток мог повредить надпочечники.