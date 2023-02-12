Петербурженка изранила ножом свекровь во время распития горячительных напитков

В Петродворцовом районе Петербурга во время застолья женщина вступила в конфликт со своей свекровью, который перерос в драку. В результате одна из участниц ссоры получила ножевые ранения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает Neva.Today, инцидент произошел 11 февраля, в субботу. В полицию обратился 40-летний петербуржец, который сообщил, что его жена ударила ножом его мать.

Приехавшие на место происшествия правоохранители задержали 32-летнюю подозреваемую. Выяснилось, что женщина распивала спиртные напитки со своей свекровь. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого невестка налетела на потерпевшую с ножом.

Раненную 53-летнюю гражданку госпитализировали с множественными коло-резанными ранениями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.