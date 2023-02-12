Петербургский пенсионер желавший подзаработать на инвестициях лишился почти 2,5 млн рублей

В Калининском районе Петербурга пенсионер поверил мошеннику, предложившему заработок на инвестициях, и лишился почти 2,5 миллионов рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 11 февраля, в полицию обратился пожилой мужчина, пенсионер, 1955 года рождения, проживающий на улице Фаворского. Заявитель сообщил, что на протяжении нескольких дней, с 6 по 10 февраля, ему на мобильный телефон звонил неизвестный, который представился финансовым специалистом крупной фирмы.

Аферист предложил пенсионеру “подзаработать” путем инвестирования на валютный бирже и убедил потерпевшего перевести 2 468 000 рублей на указанный им счет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе пенсионерка осталась без шести миллионов рублей, поверив мошеннику.