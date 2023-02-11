Задержаны воры, укравшие несколько месяцев назад снегоход с территории научной станции в Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти несколько месяцев назад был украден снегоход с территории научной станции. Найти и задержать злодеев удалось лишь накануне.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в поселке Плодовое 29 ноября 2022 года из ангара, что располагается на территории научно-опытной станции одного из институтов, был похищен неизвестными злоумышленниками снегоход марки Yamaha. Тогда по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Найти воров удалось 10 февраля текущего года. Двое мужчин, 1988 и 1992 годов рождения, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе обысков был найден и изъят телефон, на котором имелись фотографии украденного снегохода. Также были обнаружены деньги, полученные за его продажу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти задержали мужчину, угнавшего в Колпино автомобиль, принадлежавший автосервису.