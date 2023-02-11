В Петербурге пенсионерка поверила аферисту и перевела почти 6 млн рублей

В Калининском районе неизвестный преступник убедил пожилую петербурженку перевести почти шесть миллионов рублей, под предлогом безопасности средств.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу днем, 10 февраля, в полицию обратилась пенсионерка, 1941 года рождения, проживающая на проспекте Культуры. Женщина заявила, что 26 января, ей позвонил неизвестный, который под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил ее перевести 5 791 950 рублей на указанные им неизвестный счета.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция приняла меры к розыску и задержанию злодея.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировский районе пожилая женщина, работающая учителем, поверила лжесотрудникам банка и лишилась трех миллионов рублей.