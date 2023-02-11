В Боткинской больнице пациент накинулся с ножом на соседа по палате

В Центральном районе Петербурга агрессивный пациент медучреждения накинулся с ножом на соседа по палате, нанеся ему множество порезов и ранний. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 10 февраля, в 23:09 в дежурную часть поступило сообщение от доктора больницы имени Боткина о том, что на пятом посту второго отделения подрались двое пациентов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что 63-летний пациент, в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, кинулся с ножом на соседа по палате, 43-летнего жителя Ленобласти.

В результате драки, потерпевший получил порезы и ножевые ранения. Мужчину поместили в палату на другом отделении. А дебошира поместили в бокс, где выставлен наблюдательный пост. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в “коммуналке” на улице Белоусова рецидивист ранил ножом собутыльника.