На улице Свободы 20 пожарных тушили загоревшийся ангар

В Красносельском районе Петербурга вспыхнуло здание ангара. На ликвидацию огня ушло чуть более 30 минут. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера экстренной службы 11 февраля в 01:49. В доме 48 на улице Свободы загорелся ангар размером 80 на 46 метров.

Пламя объяло площадь, равную 20 квадратным метрам. Ликвидировали пожар в 02:26. Сведений о пострадавших не поступало.

На борьбу с огнем от МЧС было привлечено 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе мужчина пострадал при попытке потушить пожар на кухне. Огонь был устранен до приезда спецслужбы.