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В Петербурге огласили приговор двум мужчинам, похитившим автомеханика ради 2 тысяч долларов

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Райсуд Фрунзенского района Санкт-Петербурга вынес приговор двум мужчинам, похитившим сотрудника автосервиса ради денег. Подсудимые получили по четыре года колонии.

Как передает Патрульный Петербурга, двое горожан были признаны судом виновными в совершении преступления по пунктам «а,в,г» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Суд установил, что 23 ноября 2021 года фигуранты уголовного дела вместе с сообщником договорились похитить мужчину, у которого была крупная сумма денег. Злоумышленники прибыли в автосервис под предлогом осмотра машины, где потерпевший работал автомехаником.

Подсудимые вынудили механика сесть в авто, после чего они поехали в сторону Софийской улицы. Связав своей жертве руки и приставив нож к его шее, злодеи стали выяснять, где тот хранит деньги. В результате, забрав ключи от квартиры механика, фигуранты забрали из нее 2 000 долларов США, что было эквивалентно 146 901 рублю.

Оба преступника признали вину и раскаялись. Суд назначил им приговор в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима.

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