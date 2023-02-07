Перед судом предстанет петербуржец, укравший с чужой карты более 14 тысяч рублей

В Кировском районе Петербурга перед судом предстанет пожилой мужчина, который нашел чужую банковскую карту и, решив не искать ее владельца, устроил себе шоппинг.

Как передает пресс-служба петербургской прокуратуры, горожанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, обвиняемый в октябре 2022 года нашел возле входа в магазин банковскую карту. После этого фигурант уголовного дела отправился по магазинам. В течении трех дней он совершал покупки, оплачивая их средствами со счета найденной карты.

В результате злодей потратил более 14 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

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