В Колпино нашли арсенал из боеприпасов при задержании стрелявшего в сына мужчины

Семейные разборки между проживающими в Колпино отцом и сыном переросли в эвакуацию дома. Не обошлось и без приезда на место происшествия взрывотехников. Дело в том, что комнате мужчины, что выстрелил в своего сына, полицейские обнаружили целый арсенал.

Как передает тв360, инцидент произошел в квартире многоэтажного дома на улице Красных Партизан. В воскресенье, 5 февраля, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 49-летний муж выстрел в их общего сына. Прибывшие правоохранители обнаружили в комнате мужчины 9 патронов и предметы, похожие на взрывоопасные.

На место незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. Из “многоэтажки” эвакуировали 90 человек.

Было изъято множества боеприпасов, патроны, травматический пистолет, охотничье ружье, карабин, гранаты и наручники. Весь арсенал отправили на экспертизу.