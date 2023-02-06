В Петербурге суд вынес организаторам финансовой пирамиды приговор

Октябрьский районный суд огласил приговор нескольким петербуржцам, организовавшим финансовую пирамиду. Четверо фигурантов получили по восемь лет колонии.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, подсудимые в период с 2011 по 2017 создали финансовую пирамиду с использованием КПК (КНПО) "Семейный капитал". Мошенники привлекли деньги пайщиков с обещанием выплат крупных процентов. Похитив в общей сложности 44 268 120 рублей 53 копейки, злоумышленники обещания не выполнили.

Пирамида распространилась на 49 филиалов в 39 регионах страны. Пайщиков вводили в заблуждение финансовыми программами, в том числе с социальным уклоном.

Фигуранты признали вину. Все четверо получили наказание в виде лишения свободы со сроком от 8 лет до 8 лет и 10 месяцев. Также суд назначил фигурантам штрафы по 500 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петергофе от наказания освободили гинеколога, которая виновна в смерти пациентки.