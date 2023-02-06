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Гинеколога из Петергофа признали виновной в смерти пациентки и освободили от наказания

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© Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

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В Петербурге гинеколога признали виновной в смерти пациентки. Подсудимая была освобождена назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Клиника выплатит родственникам потерпевшей три миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

Как сообщили объединенной в пресс-службе судов Северной столицы, Петродворцовый райсуд признал виновной акушера-гинеколога в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В декабре 2019 года подсудимая проводила операцию женщине, 1955 года рождения, и действуя небрежно допустила дефект хирургического лечения, который в последствии привел к смерти пациентки в феврале 2020 года.

У потерпевшей развился перитонит. Его поздняя диагностика была связана с отказом врача от дренирования брюшной полости, вопреки общепринятой в хирургии практике.

Фигурантка дела не признала вину. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с запретом заниматься деятельностью в области здравоохранения сроком на 1 год. Врача освободили от наказания в виду истечения срока давности уголовного преследования.

В счет возмещения компенсации морального в пользу потерпевшей вреда суд взыскал с медучреждения три миллиона рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петроградский райсуд отправил в колонию мужчину и женщину, укравших из зоопарка ящерицу.

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