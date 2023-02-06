Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Пушкина, грозивший по телефону взорвать отдел полиции

В Пушкинском районе задержали нетрезвую рецидивистку, которая звонила в полицию с угрозами устроить взрыв отдела. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ранним утром 4 февраля в дежурную часть поступил звонок от женщины, которая грозилась взорвать отдел полиции утверждая, что взрывчатки у нее “на всех хватит”. Правоохранители быстро установили место нахождение звонившей злодейки.

В результате в своей квартире в доме на Колпинском шоссе в городе Пушкин была задержана 49-летняя местная жительница, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также был проведен осмотр объектов, которые собиралась “подорвать” задержанная. Никаких опасных предметов и взрывчатых веществ не было обнаружено.

В воскресенье, 5 февраля, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Злоумышленница помещена в изолятор. Известно, что ранее она была судима. В том числе по этой же статье.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что лжеминеры разослали письма о минировании в 92 объекта на территории Северной столицы и Ленобласти.