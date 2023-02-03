В Петербурге задержан подросток, подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки

В Петербурге полиция задержала несовершеннолетнего горожанина, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пенсионерке, которая в результате обмана лишилась крупной суммы денег.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 28 января в полицию обратилась пожилая женщина, 1952 года рождения, проживающая в Выборгском районе города. Пенсионерка заявила, что стала жертвой обмана по распространенной мошеннической схеме “родственник попал в ДТП”.

В рез ульте старушка передала курьеру 300 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В четверг, 2 февраля, около половины одиннадцатого утра правоохранители задержали на Муринском проспекте 17-летнего подозреваемого в совершении преступления.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургский пенсионер лишился более 700 тысяч рублей, поверив мошенникам, которые представились сотрудниками службы безопасности банка ВТБ.