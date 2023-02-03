В Петербурге лжесотрудники службы безопасности банка ВТБ обманули пенсионера на крупную сумму

Петербургский пенсионер стал жертвой обмана мошенников, которые, представившись сотрудниками банка ВТБ, обманули его на крупную сумму денег.

Как передает Патрульный Петербурга, в четверг, 2 февраля, в полицию обратился проживающий в Московском районе пенсионер, который заявил, что его обманули мошенники и лишили 747 тысяч рублей. За день до этого, мужчине позвонили с абонентского номера в мессенджере и, представившись сотрудниками службы безопасности банка ВТБ, убедили потерпевшего перевести деньги на якобы безопасный счет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Злоумышленников ищут.

Ранее мы также сообщали, что лжесотрудники ВТБ лишили иногороднюю девушку, которая зарегистрирована как лицо БОМЖ, 200 тысяч рублей.