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В Петербурге лжесотрудники службы безопасности банка ВТБ обманули пенсионера на крупную сумму

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© Фото: pxhere

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Петербургский пенсионер стал жертвой обмана мошенников, которые, представившись сотрудниками банка ВТБ, обманули его на крупную сумму денег.

Как передает Патрульный Петербурга, в четверг, 2 февраля, в полицию обратился проживающий в Московском районе пенсионер, который заявил, что его обманули мошенники и лишили 747 тысяч рублей. За день до этого, мужчине позвонили с абонентского номера в мессенджере и, представившись сотрудниками службы безопасности банка ВТБ, убедили потерпевшего перевести деньги на якобы безопасный счет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Злоумышленников ищут.

Ранее мы также сообщали, что лжесотрудники ВТБ лишили иногороднюю девушку, которая зарегистрирована как лицо БОМЖ, 200 тысяч рублей.

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