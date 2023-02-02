Петербуржец отсудил 650 тысяч рублей у дорожного предприятия за травмы, полученные на гололеде

Петербургский преподаватель обратился в суд после того, как получил серьезную травму, упав на гололеде. Компания, ответственная за уборку тротуара, не хотела выплачивать компенсацию морального вреда, однако суд принял решение в пользу пострадавшего.

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербуга, истец, преподаватель и кандидат филологических наук, в января 2022 года получил травму в результате падения на гололеде возле дома 12 на проспекте Науки. В результате получил серьезный перелом голени, и мужчина перенес три операции. По сей день истец не может вести привычный образ жизни и выполнять трудовые обязанности.

Дорожное предприятие, ответственное за уборку тротуара в участке, где поскользнулся преподаватель, возражало против удовлетворения требований. Однако суд встал на сторону истца и взыскал с предприятия компенсацию морального вреда в размере 650 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 72-летняя петербурженка получит компенсацию морального вреда, полученого в драке с соседкой.