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Петербуржец получил три года колонии за трату денег с банковской карты пенсионерки

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© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

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Петербуржец получил реальный срок за трату денег с чужой банковской карты, которую он подобрал на улице. Злоумышленник был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража денежных средств с банковского счета).

Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, подсудимый в сентябре 2022 года нашел на улице Велещинского банковскую карту, которая принадлежала 60-летней женщине. Далее мужчина совершил ряд покупок на деньги с найденной карты. В результате сумма ущерба составила более 2,5 тысяч рублей.

Суд признал горожанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии строго режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржец получил почти два года колонии за кражу пакета с крупной суммой денег из ресторана на улице Рубинштейна. 

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