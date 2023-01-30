В Александринском театре произошло возгорание в техническом помещении

В Центральном районе Петербурга произошло возгорание в одном из технических помещений Александринского театра. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице, пожар произошел в понедельник, 30 января, в 18:04. В задние театра, расположенного на площади Островского, в техническом помещении загорелось оборудование. Огонь распространился на площади двух квадратных метров.

Уже в 18:44 пожар был ликвидирован сотрудниками экстренной службы.

Никто не пострадал. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось одна единица техники и пять человек личного состава.

По информации 78.ru, серьезного пожара не было. Инцидент произошел по причине неполадок с оборудованием.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 29 января пожарные устраняли возгорание на кровли одного из цехов "Адмиралтейских верфей".