В Александринском театре произошло возгорание в техническом помещении

В Центральном районе Петербурга произошло возгорание в одном из технических помещений Александринского театра. Пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице, пожар произошел в понедельник, 30 января, в 18:04. В задние театра, расположенного на площади Островского, в техническом помещении загорелось оборудование. Огонь распространился на площади двух квадратных метров.
Уже в 18:44 пожар был ликвидирован сотрудниками экстренной службы.
Никто не пострадал. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось одна единица техники и пять человек личного состава.
По информации 78.ru, серьезного пожара не было. Инцидент произошел по причине неполадок с оборудованием.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 29 января пожарные устраняли возгорание на кровли одного из цехов "Адмиралтейских верфей".