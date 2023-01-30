Задержан хулиган, размахивавший пистолетом в ресторане на Синопской набережной год назад

В Московской области правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске за то, что год назад угрожал посетителям петербургского ресторана пистолетом.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь с 10 на 11 января 2022 года, неизвестный мужчина подпортил отдых посетителям ресторана на Синопской набережной тем, что направлял на них пистолет, угрожая выстрелить. После хулиган скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник был объявлен в федеральный розыск.

Задержать 44-летнего дебошира удалось накануне, 29 января, в городе Реутов Московской области. Задержанного доставили в обратно в Петербург для проведения процессуальных действий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе Петербурга у бара на Пулковском шоссе мужчину ранили из травматического пистолета.