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Стали известны подробности избиения незрячей петербурженки у парка "Сосновка"

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© Фото: unsplah

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В Петербурге не утихает скандал во круг инцидента, произошедшего в прошлую пятницу на остановке возле парка “Сосновка”, где агрессивная женщина нанесла травму незрячей горожанке – директору центра по подготовке собак-поводырей Виктории Зыряновой.

В беседе с “МК в Питере” пострадавшая рассказала, что все произошло внезапно. Направляясь из парка к троллейбусной остановке после “урока доброты и толерантности” в сопровождении коллеги и двух собак, петербурженка столкнулась с незнакомкой, которая в грубой форме, не стесняясь в выражениях, стала выражать недовольство в связи с тем, что Виктория якобы ударила тактильной тростью ее дочь.

Потерпевшая пояснила, что такая трость предназначена для того, что ощупывать дорогу и нанести удар ею, она никак не могла. Однако разъяренная мать не приняла эти доводы к сведенью и, когда казалось, что уже конфликт исчерпан, дебоширка напала на незрячую петербурженку.

Женщина ударила потерпевшую несколько раз по голове телефоном в тот момент, когда та садилась в приехавший троллейбус. При этом она выкрикивала оскорбления в адрес незрячей и игнорировала уговоры дочери остановиться.

По итогу конфликта, пострадавшая с черепно-мозговой травмой отправилась в больницу на скорой, а зачинщица драки – в отделение полиции. В объяснительной она указала, что просто уронила телефон на голову горожанки. Трижды.

Сейчас пострадавшая от рук матери-агрессора приходит в себя и находится на больничном.

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