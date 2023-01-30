В Петербурге пострадавшая от нападения соседки пенсионерка требует 100 тысяч рублей компенсации морального вреда

В Красногвардейском районе прокуратура защищает 72-летнюю пенсионерку, которая была избита соседкой по “коммуналке”. В качестве возмещения за причиненный моральный вред с злодейки требуют 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы, в феврале 2022 года женщина, находясь в коммунальной квартире в доме на Краснодонской улице, на почве возникших неприязненных отношений, не менее пяти раз ударила пожилую соседку по лицу.

В апреле мировой судья признал дебоширку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (побои). При этом злоумышленница не предпринимала мер для заглаживания вреда, причиненного потерпевшей.

Прокурор Красногвардейского района выступил в защиту потерпевшей, и направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

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