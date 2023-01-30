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Уроженка Донецкой области перевела лжесотрудникам ВТБ и Райфайзен-банка более 200 тысяч рублей

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© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

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В Петербурге уроженка Донецкой области стала жертвой лжесотрудников банков “ВТБ” и “Райфайзен” и лишилась более 200 тысяч рублей. Странным в этой истории является то, что пострадавшая от мошенничества девушка зарегистрирована как лицо БОМЖ.

Как передает Патрульный Петербурга, 29 января, в полицию обратилась 27-летняя гражданка, проживающая на улице Олеко-Дундича и зарегистрирована как лицо БОМЖ. Она заявила, что стала жертвой мошеннического обмана.

За день до этого, 28 января, на ее телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка “ВТБ”. Аферисты действовали по распространенной схеме – для безопасности средств нужно перевести деньги на надежный счет. Девушка последовала инструкциям лжесотрудника банка и перевела деньги.

После ей позвонили из Райфайзен банка, где у заявительницы была кредитная карта, которой она не пользовалась. В тот момент, она заметила, что со счета списываются деньги, после чего повесила трубку, заподозрив обман.

Сумма ущерба составила 275 тысяч рублей.

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