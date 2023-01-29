В Петербурге незрячую женщину с собакой-поводырем ударили по голове телефоном после "урока толерантности"

После проведения “Урока доброты и толерантности” в Выборгском районе на незрячую петербурженку с собакой-поводырем напала женщина и нанесла удары по голове телефоном за то, что та задела тростью ее чадо. Пострадавшую госпитализировали.

В пятницу вечером, 27 декабря, недалеко от парка “Сосновка” на незрячего генерального директора Северо-западного центра по подготовке специальных собак набросилась женщина, которая со словами “Слепые должны сидеть дома” ударила незрячую телефоном по голове. В результате чего, потерпевшая получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. Об этом сообщает 78.ru.

Нападавшая, решила “проучить” женщину за то, что та якобы ударила тростью ее ребенка. После инцидента, на место прибыли полиция и скорая помощь. Дебоширку отвезли в отделение полиции писать объяснительную.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге мужчина ударил подростка в кинозале за то, что тот задел его кресло.