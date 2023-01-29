У петербургского пенсионера из квартиры пропали старинные украшения и монеты на 6 млн рублей

В Калининском районе Петербурга у пенсионера из дома пропали драгоценности — старинные монеты, кольцо с бриллиантами и золотые серьги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 28 января, в отделение полиции обратился пожилой мужчина, 1957 года рождения, проживающий на улице Замшина. Пенсионер заявил, что из его квартиры исчезли около 120 монет царской чеканки, старинное кольцо с брильянтами и золотые серьги. Пропажу заявитель обнаружил 18 января. Общая сумма ущерба составила шесть миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники приступили к установлению и задержанию злоумышленников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Парголово неизвестные злоумышленники вынесли из частного дома украшения на сумму почти полмиллиона рублей.