Петербургский пенсионер перевел более 2 млн лжесотруднику "ВТБ"

В Калининском районе Петербурга мошенники обманули пенсионера, притворившись сотрудниками банка “ВТБ”. Возбуждено уголовное дело.

Как передает Патрульный Петербурга, в субботу, 28 января, в полицию обратился 67-летний пожилой мужчина, проживающий на улице Гжатская. Он заявил, что с 25 по 27 января ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка “ВТБ”, и сообщил, что мошенники якобы пытаются оформить кредит на имя заявителя.

Лжесотркдник банка убедил пенсионера самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на резервный счет. Таким образом мужчина перевел аферисту 2 425 350 рублей.

По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).