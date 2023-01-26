В парке на Добровольцев петербурженка увидела человеческую ногу

В Красносельском районе Петербурга женщина прогуливалась по парку и внезапно увидела в овраге крайне жуткую находку — ногу человека. Чуть позже из речки “Ивановка” достали труп мужчины.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 25 января, в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что она увидела человеческую ногу в овраге в парке на улице Добровольцев. Прибывший на место происшествия наряд обнаружил труп мужчины в парке, в реке “Ивановка”, в 30 метров от дома 223 по проспекту Народного Ополчения.

Гниющие тело неизвестного достали изо льда. Проводится проверка.

Ранее в этом же парке местный житель наткнулся на человеческий череп.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в квартире дома по Серпуховской улице был обнаружен раздетый труп молодой петербурженки с ожогами по всему телу.