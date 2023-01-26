Петербуржец проведет почти два года за решеткой за кражу пакета с крупной суммой денег

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который в ресторане украл пакет, в котором без малого лежал почти миллион рублей. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, 14 сентября 2022 года подсудимый, находясь в помещении ресторана на улице Рубинштейна, улучив момент, похитил из кармана куртки, висевшей на вешалке, пакет с деньгами. В пакете лежали 969 тысяч рублей.

В ходе расследования денежные средства были возвращены потерпевшему. Злоумышленник был признан судом виновным. Ему назначили наказание в виде лишение свободы на год и девять месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Красногвардейском районе Петербурга рецидивист обокрал комнаты соседей по коммунальной квартире.