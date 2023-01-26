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Уснувшая на улице возле коляски с младенцем петербурженка была отправлена домой

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© Фото: группа «Дорожный инспектор.» в соцсети «Вконтакте»

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В среду вечером на лавочке на автобусной остановке в Приморском районе спала 32-летняя нетрезвая женщина. Рядом с ней находилась коляска с младенцем. Протрезвев, петербурженка отправилась домой. Данной историей заинтересовалась прокуратура.

Как передает Neva.Today, накануне поздним вечером, 25 января, в полицию поступило сообщение от местного жителя, который заметил на остановке спящую женщину и стоящую рядом с ней коляску с ребенком. Заявитель удерживал горе-мать, которая была нетрезвой, до приезда правоохранителей. Младенца, находившегося в коляске, увезли в медучреждение.

Также выяснилось, что у 32-летней петербурженки есть еще двое малолетних детей. Остается загадкой, где и с кем они были оставлены, пока их мама “прохлаждалась” на остановке. Известно, что прокуратура уже заинтересовалась инцидентом и проводит проверку, в ходе которой предстоит выяснить состоит ли семья на учете, и имела ли женщина проблемы с законом ранее.

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