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В Петербурге девушка уснула на остановке, оставив своего ребенка замерзать в коляске

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© Фото: группа «Дорожный инспектор.» в соцсети «Вконтакте»

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В Приморском районе горе-мать уснула на лавочке на остановке, позабыв о собственном ребенке, который находился в коляске рядом с ней. Младенец еда не замерз.

В среду, 25 января, в двенадцатом часу ночи на пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконструкторов, патрулировавшие район сотрудники правопорядка обнаружили нетрезвую молодую женщину, которая лежала на скамейке автобусной остановки. Рядом с ней стояла коляска с младенцем, которому от силы было не более 1,5 месяцев. Об этом сообщили в группе «Дорожный инспектор.» в соцсети «Вконтакте».

Полицейские оказались на месте вовремя и с ребенком не успело произойти ничего непоправимого. Малыша передали прибывшим врачам скорой помощи. Куда отправили нетрезвую мать — пока не известно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в петербурге двухлетняя девочка была госпитализирована после того, как упала с эскалатора в торговом центре на Полюстровском проспекте.

 

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