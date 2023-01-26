Петербуржец получил ножевое ранение на детской площадке на Светлановском

В Выборгском районе на детской площадке был обнаружен петербуржец с ножевым ранением. Подозреваемый задержан.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 24 января, в пятницу, в 21:49 в полицию поступило сообщение о ножевом ранении на Светлановском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили на детской площадке возле дома 59 по Светлановскому проспекту молодого человека, 1996 года рождения, с ножевым ранением живота.

Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи. Спустя час правоохранители задержали подозреваемого на улице Маршала Тухачевского. Им оказался ранее судимый 38-летний уроженец республики Карачаево-Черкесия.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 пункта “з” УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

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