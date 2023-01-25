В Петербурге огласили приговор женщине, зарезавшей в коммуналке собутыльника

Петроградский районный суд вынес приговор петербурженке, которая была признана виновной в убийстве собутыльника. Женщина получила семь лет колонии.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, суд установил, что фигурантка уголовного дела в ночное время 31 мая 2022 года, будучи нетрезвой, находясь на кухне коммунальной квартиры, в ходе конфликта нанесла несколько ножевых ранений 40-летнему мужчине, с которым распивала алкоголь.

От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд признал подсудимую виновной и приговорил к семи годам колонии общего режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе от ножевых ранений скончалась пожилая женщина. По подозрению в совершении преступления был задержан родственник погибшей.