В Петербурге будут судить цветочного вора, укравшего для возлюбленной 50 алых роз из магазина

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, решивший подарить несколько десятков роз своей девушке, пойдя при этом на преступление.

Как передает пресс-служба городской прокуратуры, 33-летий уроженец Кировской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, обвиняемый ночью 8 ноября 2022 года зашел в цветочный магазин на проспекте Стачек, где похитил вазу с 50 розами алого цвета. Мужчину не смутило присутствие продавца в помещении в тот момент. Стоимость украденных цветов оказалась более 1,5 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что цветочный вор рискнул переступить черту закона ради того, чтобы порадовать розами возлюбленную.

Уголовное дело было передано в Кировский райсуд для рассмотрения по существу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Кировском районе из пункта выдачи заказов на Ленинском проспектке был украден 31 телефон марки iPhone.